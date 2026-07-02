Fatih'in Mucizesi: Yürümeye Başladı - Son Dakika
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Fatih'in Mucizesi: Yürümeye Başladı

Fatih\'in Mucizesi: Yürümeye Başladı
02.07.2026 11:32
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Serebral palsili Fatih Arslan, fizik tedaviyle tekerlekli sandalyeden kurtulup yürümeye başladı.

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un yönlendirmesiyle bir yıl önce fizik tedaviye başlayan 31 yaşındaki serebral palsili Fatih Arslan, şimdi tekerlekli sandalyeden kurtularak, yürümeye başladı.

Nuribey beldesinde yaşayan Ayşe ile Mehmet Arslan çiftinin ikinci evlatları Fatih Arslan, serebral palsili olarak dünyaya geldi.

Denge problemi, ellerini kullanma ve konuşma güçlüğü yaşayan Fatih, geçen yıl birlikte yemek yeme hayalini kurduğu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile tanıştı.

Erol, yakından ilgilendiği Fatih'in denge probleminin giderilmesi ve ellerini kullanması için fizik tedaviye başlaması noktasında girişimde bulundu.

Bir yıldır özel bir klinikte her hafta fizik tedavi gören Fatih'in denge problemi büyük ölçüde ortadan kalktı. Fatih yürümeye ve ellerini daha etkin kullanmaya başladı.

Başından itibaren Fatih'in tedavi sürecini yakından takip eden Erol, ona moral vermek amacıyla sürekli telefonla görüştü, mesajlaştı, fırsat buldukça da ziyaret etti.

Fizik tedaviyle Fatih'te yaşanan değişim, hem Erol'u hem de ailesini mutlu ediyor.

İl Emniyet Müdürü Erol, AA muhabirine, evladı gibi gördüğü Fatih'in azim ve gururun yanı sıra bir mucizenin adı olduğunu söyledi.

Geçen yıl Fatih'in kendisiyle tanışıp yemek yeme hayali olduğunu öğrendiğini, ardından ailesine ulaşıp onu makamında ağırladığını ifade eden Erol, şöyle konuştu:

"O gün tekerlekli sandalyeyle gelmişti. Şimdi ise yürüyerek geldi, yürüyüşü ile olan gururunu bize de yaşatıyor. Ayaktaki samimi yaklaşımı ve gözlerindeki o sevgi ifadesi bizim için bu ülkedeki en büyük mutluluk. Biz sadece vesileyiz. Biz burada bir devlet görevlisiyiz ve devletimizin şefkat yüzüyüz. Fatih'in katettiği yol, bizleri çok gururlandırıyor. Şimdi Fatih'i örnek alanlar var. Bu bir mucize hikayesi. Bu konuyla ülkemize örnek olacağız. İnşallah, kendinden ve evladından ümidini kesmiş insanlara örnek olacağız."

"En büyük dileğim bu evladımın evleneceği günü görmektir. Onun için çabalayacağız"

Erol, fizik tedaviyle gelen başarının tamamıyla Fatih'e ait olduğunu, onu yürürken görmenin kendisine çok büyük mutluluk verdiğini vurguladı.

Evladı olarak gördüğü Fatih'le 10-15 yıl önce tanışamamış olmanın üzüntüsünü yaşadığını aktaran Erol, "En büyük dileğim bu evladımın evleneceği günü görmektir. Onun için çabalayacağız. İstekleri ve çabası bitmiyor. Bununla birlikte mücadelesi de bitmiyor. Bu sadece Afyonkarahisar'a değil, Türkiye'ye örnek olacak bir davranış. Biz böyle evlatlarımız için de varız. Sadece kolluk kuvveti olarak değil, halkla devlet arasında bir köprü olmayı da görev biliyoruz." dedi.

"Artık Fatih üç tekerlekli bisiklete de binebiliyor"

Fatih'in ayağa kalkması için bir yıldır mücadele eden Uzman Fizyoterapist Seda Ünver de Fatih'in bir yıl önce fizik tedaviye çok istekli şekilde başladığını anlattı.

Fatih'in ev egzersizlerini de çok güzel yaptığını aktaran Ünver, şöyle devam etti:

"Fizik tedavi kişinin kendi isteğiyle ve katılımıyla daha da güzel yerlere gelebiliyor. Biz bunu Fatih'te görüyoruz. Fatih'in azminin bir sonucunu da görüyoruz. Fatih, tedaviye başlamadan önce yemek yiyemiyordu, elini ağzına götüremiyordu ama düzenli bir fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sonunda şimdi Fatih, elini ağzına götürebiliyor. Sol elini daha güzel bir şekilde kullanabiliyor. Aynı zamanda Fatih üç tekerlekli bisiklete de binebiliyor. İlerleyen süreçte inşallah Fatih'in fonksiyonlarının daha da geliştiğini göreceğiz."

Anne Ayşe Arslan da oğlunun bir yıl içerisinde yaşadığı değişimin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, ellerinden tutan İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'in Mucizesi: Yürümeye Başladı - Son Dakika

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