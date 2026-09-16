Fatih Karagümrük'te inşaattan düşen 60 yaşındaki işçi ağır yaralandı

Fatih Karagümrük'te inşaattan düşen 60 yaşındaki işçi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Karagümrük Mahallesi'nde 60 yaşındaki işçi Zihni Demirsoy, çalıştığı inşaatın birinci katından düştü. Düştüğü yerde köprücük kemiğine demir saplanan işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Fatih'te çalıştığı inşaattan düşen 60 yaşındaki işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Karagümrük Mahallesi'nde Zihni Demirsoy (60), çalıştığı inşaatın birinci katından düştü.
Demirsoy'un düştüğü yerde köprücük kemiğine demir saplandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralandığı belirlenen Demirsoy, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Demirsoy'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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