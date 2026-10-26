Fatih Karagümrük'te kıraathanede merdivenden düşen 64 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Fatih'te, bir kıraathanenin merdivenlerinden düşen 64 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün gece, Karagümrük'teki bir kıraathanenin üst katından inen Sedat Asabi (64) dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Asabi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kıraathanenin sahibi, polis ekiplerine verdiği ifadede, müşterisi Sedat Asabi'nin iş yerine alkollü geldiğini, burada da alkol almaya devam ettiğini iddia ederek, Asabi'nin tuvalete gitmek için merdivenlerden indiği sırada düştüğünü beyan etti.

Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.