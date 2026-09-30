Fatih'te 2,7 milyon avroluk sahte para ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Fatih'te 2,7 milyon avroluk sahte para ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Fatih'te sahte para ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor; operasyonda yaklaşık 2,7 milyon avro ve 91 bin 100 dolar sahte para ele geçirildi. Şüphelilerden birinin benzer suçlardan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Fatih'te düzenlenen operasyonda, sahte para ürettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 2,7 milyon avro ve 91 bin 100 dolar değerinde "sahte para" veya "tabaka para" ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para üretiminin ve sahte paranın piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda şüpheli K.A'nın (49) ürettiği sahte paraları nominal değerinin yaklaşık yüzde 15-20'si karşılığında piyasaya sürecek kişilere sattığı belirlendi.

K.A, dün Aksaray Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin üzerinde başkasına ait kimlik ele geçirilirken, yapılan sorgulamada benzer suçlardan arandığı ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, K.A'nın faaliyetlerini gizlemek amacıyla Haseki Sultan Mahallesi'nde M.E.E. (34) üzerinden bir ev kiraladığını ve sahte para üretiminin bir bölümünü burada gerçekleştirdiğini belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda M.E.E. de gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda, 1 milyon 680 bin avro değerinde yarı mamul tabaka para, sahte 963 bin 800 avro, sahte 91 bin 100 dolar, sahte 800 lira ve para kesme makinesi, laminatör gibi çeşitli araç gereç ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "parada sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan işlemler sürüyor.

Kaynak: AA
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