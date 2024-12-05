Fatih'te 4 Milyon TL Değerinde Döviz Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih'te 4 Milyon TL Değerinde Döviz Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Fatih\'te 4 Milyon TL Değerinde Döviz Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Fatih'te bir kargo şirketinden 4 milyon TL değerinde döviz çaldığı iddia edilen iki şüpheli, güvenlik kameralarındaki görüntülerin tespiti sonrası polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı. Şüpheliler ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

05.12.2024 10:00  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FATİH'te bir işyerine girerek, içinde yaklaşık 4 milyon TL değerinde döviz bulunan kasayı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde, kasayı yerde sürükleyerek çaldıkları görüldü.

Olay 28 Kasım'da Katip Kasım Mahallesi Asker sokak üzerindeki bir kargo şirketinde meydana geldi. Sabah işyerini açan E.Y., içerisinde yaklaşık 4 milyon TL değerinde döviz olan kasanın yerinde olmadığını görerek polise haber verdi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Bahaddin G.(24) ile Adem K.'yi(22) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait 44 mermi ele geçirildi. Daha önce de suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin işyerinden kasayı çaldıkları anlar, işyerindeki ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gece saatlerinde işyerine giren şüphelilerin bir süre arama yaptıktan sonra ofis kısmında kasayı bulmaları ve sürükleyerek işyerinden çıkardıkları kasayı geldikleri otomobilin bagajına yükleyerek kaçtıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Döviz, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te 4 Milyon TL Değerinde Döviz Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
07:44 Soylu’dan “veda“ açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim Soylu'dan "veda" açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim
07:31 Menbiç’te operasyon için geri sayım 8 yıllık hasret bitecek Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
15:05 Guardiola’dan Mourinho’ya çok konuşulacak sözler Guardiola'dan Mourinho'ya çok konuşulacak sözler
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
14:45 Özgür Özel’den grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na yakın vekillere gönderme Özgür Özel'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere gönderme
14:41 Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
14:26 Esad rejimi, Doğu Guta’da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı
14:25 Narin’in ağabeyi sanık Enes Güran’ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA’ya ilişkin rapor talepleri reddedildi Narin'in ağabeyi sanık Enes Güran'ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA'ya ilişkin rapor talepleri reddedildi
14:19 Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak
14:13 Yeni rolu için 20 kilo alan Berk Oktay’ın son hali şaşkına çevirdi Yeni rolu için 20 kilo alan Berk Oktay'ın son hali şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 10:31:16. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih'te 4 Milyon TL Değerinde Döviz Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.