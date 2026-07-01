Fatih'te Beton Parçaları Sokakta Tehlike Yarattı - Son Dakika
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Fatih'te Beton Parçaları Sokakta Tehlike Yarattı

Fatih\'te Beton Parçaları Sokakta Tehlike Yarattı
01.07.2026 00:56
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Fatih'te bir binanın çatısından düşen beton parçaları, sokakta yürüyenleri tehlikeden kurtardı.

FATİH'te 4 katlı binanın çatısından beton parçaları sokağa düştü. Bu sırada sokakta yürüyen 2 kişi son anda kurtulurken, park halindeki bir otomobil ile motosiklet zarar gördü. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları sokağa düştü. Binadan düşen parçalar nedeniyle park halindeki bir otomobil ile motosiklet zarar gördü. Mahalle sakinleri durumu, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bir süre inceleme yaptı. Ayrıca Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler ise sokakta bariyerle önlem alarak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

BETON PARÇALARINDAN KAÇARAK KURTULDULAR

Öte yandan binadan kopan beton parçalarının sokağa düşme anları bir iş yerine ait güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde binadan beton parçalarının sokağa düştüğü görülürken, sokakta yürüyen iki kişinin ise düşen parçalardan son anda koşarak kaçtığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Yaralanma, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Beton Parçaları Sokakta Tehlike Yarattı - Son Dakika

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