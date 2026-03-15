Fatih'te Çocuğa Darp: 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir çocuğun akranları tarafından darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce dün Fatih ilçesinde küçük yaşta bir çocuğun akranları tarafından darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu darp olayını gerçekleştiren yaşı küçük 3 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlıların, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.