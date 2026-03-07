Fatih'te Minibüs Kadına Çarptı - Son Dakika
Fatih'te Minibüs Kadına Çarptı

07.03.2026 15:23
Fatih'te geri manevra yapan minibüs, yoldan geçen kadına çarparak yaralanmasına neden oldu.

Seyyid Ömer Mahallesi Alyanak Sokak'ta geri manevra yapan minibüs, bu sırada yoldan geçen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen kadın, aracın altında kalarak bir süre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla minibüsün altından çıkarılan yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Teyzenin bilinci yerindeydi"

Bölgede esnaflık yapan Harun Özçelik, basın mensuplarına, minibüs sürücüsünün, yol kapalı olduğu için aracını geriye almak isterken kazanın yaşandığını söyledi.

Özçelik, "Yaşlı bir teyzemiz, araçların arkasından karşıya geçmek isterken arabanın altında ciddi şekilde yerde sürüklendi. O anda hemen buradan koştuk, 112'yi aradık. Yardım etmeye çalıştık. Ambulans ekiplerimiz geldi, ondan sonra da teyzeyi alıp götürdüler. Teyzenin bilinci yerindeydi." dedi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
