Fatih'te Motosiklet Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Fatih'te Motosiklet Kazası: 5 Yaralı

Fatih\'te Motosiklet Kazası: 5 Yaralı
12.06.2026 07:37
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Fatih'te motosikletlerin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

FATİH'te seyir halindeki 3 motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 MT 3573 plakalı motosiklet ile 41 ASK 298 plakalı motosiklet, Sofular Caddesi'nden yola çıktığı öne sürülen 34 DOS 187 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerde bulunan 5 kişi yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Motosiklet Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seyfi Kumanyaci Seyfi Kumanyaci:
    bu kadar kazayı nasıl önleyelim bilmiyorum artık trafikte kuralsızlık var tam anlamıyla devlet baştan sona yapılanı düzenleme yeteneğine mi sahip değil acaba 0 0 Yanıtla
  • Hatice Nilden Çolak Hatice Nilden Çolak:
    vay be çok kötü bir olay olmuş umarım yaralılar çabuk iyileşir ?? ama burada da dikkat etmeden sürüyo herkes çarpışınca da şaşırıyo bize düşen kurallara uymak değil mi arkadaş 0 0 Yanıtla
  • Murat Altın Murat Altın:
    yine aynı şey abi motosiklet kazası diye haber çıkıyo ama trafik kuralları kimse uygulamıyo mu cidden soruyorum 0 0 Yanıtla
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