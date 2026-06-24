Fatih'te Otomobil İki İş Yerine Girdi

Fatih'te kontrolden çıkarak 2 iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Fevzipaşa Caddesi'nde otomobil, kontrolden çıkarak bitişik nizamda bulunan kıyafet mağazası ile parfüm satılan iş yerine girdi.
Kazada iş yerlerinde hasar oluşurken, otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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