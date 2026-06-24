Fatih'te Otomobil İki İş Yerine Girdi - Son Dakika
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Fatih'te Otomobil İki İş Yerine Girdi

24.06.2026 21:23
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Kontrolden çıkan otomobil, Fatih'te iş yerlerine çarparak sürücüsünü yaraladı.

Fatih'te kontrolden çıkarak 2 iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Fevzipaşa Caddesi'nde otomobil, kontrolden çıkarak bitişik nizamda bulunan kıyafet mağazası ile parfüm satılan iş yerine girdi.

Kazada iş yerlerinde hasar oluşurken, otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Otomobil İki İş Yerine Girdi - Son Dakika

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