FATİH'te Patlama: 2 Yaralı Daha Taburcu Oldu

FATİH'te patlamanın ardından iki binanın çökmesi sonucu enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 2 yaralı daha taburcu edildi.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta 22 Mart'ta meydana gelen patlamanın ardından, bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. Enkazda yürütülen çalışmalar sonucu 10 kişi yaralı olarak çıkarılırken, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin daha taburcu edilmesiyle birlikte toplam taburcu sayısı 4'e yükseldi. 6 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.