Fatih'te Yangın: Kadın Cesedi, Eşi Gözaltında

22.03.2026 21:51
Fatih'te bir dairede çıkan yangında cesedi bulunan kadının eşi cinayet şüphesiyle gözaltında.

Fatih'te bir binadaki dairede çıkan yangında cesedi bulunan kadının eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta dün gece saatlerinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, dairede yapılan kontrolde hareketsiz bir kişi bulundu.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Semanur Algül'ün (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

Algül'ün cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bina sakinlerinin yangının ardından Algül'ün eşinin evden hızla kaçtığını belirtmesi üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucu ekipler, H.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Bir çocuk annesi olan Aygül'ün bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve olay günü eve geldiği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler sonrası çıkacak raporun ardından Aygül'ün kesin ölüm nedeninin belirleneceği bildirildi.

Şüpheli H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

Cinayet, Güncel, Son Dakika

Advertisement
