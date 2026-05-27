Fatih'te bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda belirli istasyonlar arasında yapılan seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gülhane bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgilerine yer verildi.
Bir süre sonra yapılan açıklamada ise T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Gülhane bölgesindeki 3 katlı binanın girişinde bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Yangın, Tramvay Seferleri Normale Döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?