Fatih'te Zehirlenme Davasında Cezalar Talep Edildi - Son Dakika
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Fatih'te Zehirlenme Davasında Cezalar Talep Edildi

26.06.2026 13:24
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Fatih'teki zehirlenme olayında 5 sanığın 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada esasa ilişkin mütalaasını hazırlayan cumhuriyet savcısı, 5 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 4'ü tutuklu 6 sanık ile tarafların avukatları ve hayatını kaybeden Böcek ailesinin yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, cumhuriyet savcısının celse arasında davanın esasına ilişkin mütalaasını dosyaya sunduğunu bildirdi.

Savcının mütalaasında, Adli Tıp Kurumunun raporuna göre, ölenlerin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Mütalaada, DSS ilaçlama firması yetkilileri Zeki Kışı ve Serkan Kışı'nın yanlış kimyasal (alüminyum fosfit) kullandıkları, yetkisiz personel çalıştırdıkları ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan işlem yaptıkları, biyosidal ürün uygulama yetkisi ile sertifikalarının da bulunmadığı ve izinsiz faaliyet gösterdikleri ifade edildi.

Firma çalışanı Doğan Caferoğlu'nun ilaçlama konusunda herhangi bir sertifikası olmamasına rağmen işlemi gerçekleştirdiği ve gerekli özeni göstermediği vurgulanan mütalaada, otel sahibi Hakan Oğlak'ın ise yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerle çalıştığı, uygun olmayan biyosidal ürünlerle ve iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmaksızın ilaçlama faaliyetinin yürütülmesine onay verdiği, kimyasal risk içeren ilaçlama işlemi sırasında oteli tahliye etmeyip acil durum personeli bulundurmadığı ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtildi.

Resepsiyon görevlisi Muhammad Moeen Ud Dın Chıstı'nın olay anında resepsiyondaki görev yerini ilaçlama sebebiyle gelen kokudan rahatsız olarak terk ettiğine dikkatin çekildiği mütalaada, bu kişinin acil durum tahliyesini engelleyecek şekilde otelin dış kapılarını kilitli tuttuğu, ihmalkar ve tehlikeli davranışlar sergilediği ifade edildi.

Mütalaada, sanıklar Zeki ve Serkan Kışı, Doğan Caferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud Dın Chıstı'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık Rustemsha Batyrov hakkında ise ilaçlamada dahlinin olmaması, olay anında otelde bulunmaması ve görevini sanık Chıstı'ya devrettiği göz önüne alınarak, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi istendi.

Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Rustemsha Batyrov hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, Fatih'te 13 Kasım 2025'te yaşanan zehirlenme olayında Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek'in (3) zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği, aynı olaydan dolayı tedavi gören baba Servet Böcek'in de 17 Kasım 2025'te yaşamını yitirdiği kaydediliyor.

Maktullerin sağlık durumu nedeniyle beyanlarının alınamadığı, olayın ilk aşamada gıda zehirlenmesi sebebiyle olduğunun değerlendirildiği belirtilen iddianamede, mağdurların olay öncesi yemek yediği yerlerle ilgili olarak soruşturmanın genişletildiği, bu kapsamda mağdurların kokoreç, midye, lokum, unlu mamul yedikleri ve meşrubat içtikleri işletme sahiplerinin tespit edildiği aktarılıyor.

İddianamede, bu iş yerlerindeki ürünlerden alınan örneklerin İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildiği belirtiliyor.

1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan otopsi raporuna göre kişilerin ölümünün kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği iddianamede yer alıyor.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaşanan olayda ölümlerin gıda zehirlenmesi sonucunda gerçekleşmediği, bu nedenle dosyada adı geçen gıda işletmelerinin olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı vurgulanıyor.

Bilirkişi raporuna göre yanlış kimyasal (alüminyum fosfit) kullanılması, yetkisiz personel çalıştırılması ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan işlem yapılması nedeniyle sertifikasız ve izinsiz faaliyet gösteren ilaçlama firması yetkilileri sanıklar Zeki Kışı ve Serkan Kışı'nın asli kusurlu oldukları kaydedilen iddianamede, ilaçlama firması çalışanı sanık Doğan Cağferoğlu'nun ilaçlama konusunda herhangi bir sertifikası, bilgisi ve deneyimi olmamasına rağmen işlemi gerçekleştirdiği için asli kusurlu olduğu ifade ediliyor.

İddianamede yer alan raporda, otelin sahibi sanık Hakan Oğlak ise yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerle çalışarak, uygun olmayan biyosidal ürünlerle, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmaksızın ilaçlama faaliyetinin yürütülmesine onay verdiği, kimyasal risk içeren ilaçlama işlemi sırasında oteli tahliye etmeyip acil durum personeli bulundurmayarak konaklayanların can güvenliğini sağlama konusundaki özen yükümlülüğünü ağır biçimde ihlal ettiğinden asli kusurlu olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA

Zehirlenme, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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