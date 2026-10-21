Fatih'te iddiaya göre taksiciler yolcu alma yüzünden yumruklaştı, o anlar kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fatih'te iddiaya göre taksiciler yolcu alma yüzünden yumruklaştı, o anlar kaydedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te sabah saatlerinde Çemberlitaş Meydanı'nda iddiaya göre yolcu alma nedeniyle iki taksi şoförü arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

FATİH'te iddiaya göre, yolcu alma nedeniyle taksiciler arasında yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Çemberlitaş Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki taksi şoförü arasında yolcu alma nedeniyle tartışma çıktı. Şoförlerin küfür ve hakaret etmesi üzerine büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
Cep Telefonu3. SayfaGüncelKavgaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Tehdit ilk kez ’önemli’ sayıldı Almanya alarm seviyesine geçti Tehdit ilk kez 'önemli' sayıldı! Almanya alarm seviyesine geçti
Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?
12:21
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın Yorum bombardımanına tutuldu
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
11:08
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 13:14:37. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih'te iddiaya göre taksiciler yolcu alma yüzünden yumruklaştı, o anlar kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei