Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatma Şahin 346 bin 190, CHP adayı Muzaffer Ertürk 255 bin 475 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 97,55 )

Şahin'in öz geçmişi

1966'da Gaziantep'te dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü'nde tamamlayan Şahin, iş hayatına başladığı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 yıl işletme mühendisi ve işletme müdürü olarak çalıştı.

2001 yılında AK Parti il kurucu üyeliği yapan Şahin, 2002 seçimlerinde Gaziantep'ten TBMM'ye gitti. Parlamentoda 22. 23. ve 24'üncü dönem Gaziantep Milletvekili olarak görev yapan Şahin, bu sürede Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu, Türk-AB Ortak Parlamento Komisyonu, Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu gibi alanlarda görevler aldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığında bir dönem teşkilattan sorumlu başkan yardımcılığı, bir dönem de siyasi işlerden sorumlu başkan yardımcılığını üstlenen Şahin, 2007-2011 yıllarında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı.

61. hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Şahin, 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Belediye Başkanlığı süresince, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, Asya Belediye Başkanları Forumu Başkanlığı, Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Başkan Yardımcısı gibi çeşitli görevlerde de bulunan Şahin, 2021'de OECD Şampiyon Başkanlar Girişimi'ne Türkiye'den seçilen ilk belediye başkanı oldu.

2023'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu'na üye olarak atandı.

Evli ve iki çocuk annesi Şahin, halen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.