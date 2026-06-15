Fatsa'da Motosiklet Çarpması: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fatsa'da Motosiklet Çarpması: Yaya Hayatını Kaybetti

15.06.2026 10:35
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin çarptığı yaya, hastanede yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden B.Ö. (17) yönetimindeki 52 AEG 087 plakalı motosiklet, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Otogar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Salim Toros'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toros, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatsa'da Motosiklet Çarpması: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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