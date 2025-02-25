Fatsa Gaga Gölü Kışın Kanolarla Renklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatsa Gaga Gölü Kışın Kanolarla Renklendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Gaga Gölü, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanarak kanolarla renklendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile tabiat parkına dönüşen alan, hem kış hem yaz aylarında ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

25.02.2025 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaza bürünen Fatsa Gaga Gölü, kanolarla renklendi

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan ve kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Gaga Gölü kanolarla renklendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile tabiat parkına dönüşen alan, yaz aylarında olduğu gibi kışın da kendine hayran bıraktı.

Kar yağışı ile beyaza bürünen Ordu'da, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Geçen yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla tabiat parkına dönüştürülen ve açılışı gerçekleştirilen Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü, etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan göl, kış ayında da vatandaşların tercih ettiği nokta oldu.

Gaga Gölü, kanolarla renklendi

Fatsa Gaga Gölü'nün kartpostallık görüntüsü, Ordu'daki kano tutkunlarını da mest etti. Kanolarla karla kaplı Gaga Gölü'nde antrenman yapan Ordu Kano Kulübü sporcuları, renkli görüntüler oluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de kanocuların bu keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesaplarından Fatsa Gaga Gölü'nün ve tabiat parkının eşsiz güzelliklerini paylaştığı gönderiye, "Macera ve huzuru bir arada yaşamak isteyenler için Fatsa Gaga Gölü'nde kano keyfi. Ordu'nun her yeri güzellik" notunu düştü. Başkan Güler'in bu paylaşımı da takipçileri tarafından çok beğenildi.

Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Hava Durumu, Güncel, Fatsa, Yaşam, Doğa, Spor, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatsa Gaga Gölü Kışın Kanolarla Renklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:01:45. #1.12#
SON DAKİKA: Fatsa Gaga Gölü Kışın Kanolarla Renklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.