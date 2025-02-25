Fatsa Gaga Gölü Kışın Kanolarla Renklendi

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Beyaza bürünen Fatsa Gaga Gölü, kanolarla renklendi

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan ve kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Gaga Gölü kanolarla renklendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile tabiat parkına dönüşen alan, yaz aylarında olduğu gibi kışın da kendine hayran bıraktı.

Kar yağışı ile beyaza bürünen Ordu'da, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Geçen yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla tabiat parkına dönüştürülen ve açılışı gerçekleştirilen Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü, etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan göl, kış ayında da vatandaşların tercih ettiği nokta oldu.

Gaga Gölü, kanolarla renklendi

Fatsa Gaga Gölü'nün kartpostallık görüntüsü, Ordu'daki kano tutkunlarını da mest etti. Kanolarla karla kaplı Gaga Gölü'nde antrenman yapan Ordu Kano Kulübü sporcuları, renkli görüntüler oluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de kanocuların bu keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesaplarından Fatsa Gaga Gölü'nün ve tabiat parkının eşsiz güzelliklerini paylaştığı gönderiye, "Macera ve huzuru bir arada yaşamak isteyenler için Fatsa Gaga Gölü'nde kano keyfi. Ordu'nun her yeri güzellik" notunu düştü. Başkan Güler'in bu paylaşımı da takipçileri tarafından çok beğenildi.