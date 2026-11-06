Faz3a'ya göre İsrail, Batı Şeria'da 12 yabancı aktivisti yarın sınır dışı edecek

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah şehrinin batısında yer alan Kefr Nime köyünde Filistinli çiftçilere zeytin hasadı sırasında destek verirken gözaltına alınan 12 yabancı aktivisti sınır dışı etme kararı aldığı belirtildi.

İsrail ordusu, bugün aralarında 12 yabancı aktivistin bulunduğu 17 kişiyi gözaltına almıştı.

Batı Şeria'daki Filistinli çiftçileri, İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından koruma amacı güden sivil toplum kuruluşu "Faz3a Kampanyası"ndan yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan 5 Alman, 4 İtalyan, 2 Kanadalı ve 1 Amerikalı toplam 12 aktivistin yarın sabah sınır dışı edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Batı Şeria'daki dayanışma ve tarım faaliyetlerine katılan yabancı aktivistlerin hedef alınmasının ilk defa olmadığı ve bu durumun sürekli tekrarlandığı ifade edildi.

Geçen ekim ayında da Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde çok sayıda aktivistin gözaltına alındığı ve ardından sınır dışı edildiği hatırlatıldı.

Aktivistler Filistinli çiftçileri desteklemek, topraklarına erişmelerine yardımcı olmak ve zeytin hasadı mevsiminde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından korumak için çalışmalara katılıyor.