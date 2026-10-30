Fazilet Apartmanı davasında ek rapor fırın tadilatını 19 ölümlü yıkıma bağlamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fazilet Apartmanı davasında ek rapor fırın tadilatını 19 ölümlü yıkıma bağlamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fazilet Apartmanı davasında ek rapor fırın tadilatını 19 ölümlü yıkıma bağlamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı davasında ek rapor dosyaya girdi. Rapor, fırın tadilatlarının taşıyıcı sisteme yönelik olmadığını ve yıkımla illiyet bağı kurulamadığını belirtti. Tutuksuz 13 sanığın yargılandığı davada mahkeme duruşmayı 5 Ocak'a erteledi.

KAHRAMANMARAŞ'ta 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla ilgili 10'u kamu görevlisi tutuksuz 13 sanığın yargılandığı davada ek rapor dosyaya girdi. Rapora göre fırında yapılan tadilatların binanın taşıyıcı sistemine yönelik olmadığı belirtilerek, "Eylemlerin, dava konusu yapının taşıyıcı sistemine yönelik olmamasından ötürü dava konusu yapının deprem neticesinde yıkılmasından illiyet bağı kurulamamıştır" denildi. Mahkeme heyeti, son savunmalarını yapmaları için taraflara süre vererek karar için duruşmayı 5 Ocak'a erteledi.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 2 bloklu Fazilet Apartmanı'nın A bloğunun 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkılmasıyla ilgili Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenen binanın müteahhidi, statik proje müellifi ve fenni mesulü tutuksuz Mahmut Oktay Hartavi (65) ile taraf avukatları katıldı. Aynı suçtan yargılanan tutuksuz sanık belediye görevlisi Hacı Mehmet G.'nin bulunduğu şehirdeki adliyeden SEGBİS sistemiyle bağlandığı duruşmaya diğer tutuksuz sanıklar fırın işletmecileri Akın Yağcı (80), eşi Ferihan Yağcı (72) ile belediye görevlileri Mehmet G., Cuma T., Fahri Y., Hülya Ç., Mehmet D., Metin H., Veli Ç., Mehmet S. ve Zeynel Abidin Ş. katılmadı.

EK RAPOR: İLLİYET BAĞI KURULAMADI

Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı'nın zemin katta işlettikleri fırında depremden önce yapılan tadilatların binanın yıkılmasına etkisi olup olmadığı, daha önceki raporlarda kusur atfı yapılmayan Yağcı çiftinin sorumluluklarının tespitine yönelik istenen ek raporun dosyaya girdiğini söyledi. Rapora göre fırında yapılan tadilatların binanın taşıyıcı sistemine yönelik olmadığı belirtilerek, "Eylemlerin, dava konusu yapının taşıyıcı sistemine yönelik olmamasından ötürü dava konusu yapının deprem neticesinde yıkılmasından illiyet bağı kurulamamıştır" denildi.

'BENDEN KAYNAKLI BİR YIKIM OLMADI'

Duruşmada ilk olarak Mahmut Oktay Hertavi, savunma yaptı. Hartavi, savunmasında yeni rapordan haberi olmadığını belirterek, "Yeni gelen raporun tarafıma iletilmesini talep ediyorum. Fazilet Apartmanı'nda benden kaynaklı bir yıkım olmadı. Diğerinin adında cam bile kırılmamıştır. Birinin altında fırın var, o yıkılıyor ama diğer bina ayakta kalıyor. Bunların araştırılması lazım. Bunun için de ek rapor alınmasını talep ediyorum" dedi.

'BENDEN SONRA İŞLEM YAPILMIŞTIR'

Mehmet G. de suçlamaları reddederek, "Yapı kullanma izni vermemden dolayı bana kusur atfedilmiştir. Kahramanmaraş Belediyesi'nden 2012 yılında ben ayrıldım. Benden sonra bir işlem yapılmıştır. Biz zaten bitmiş binaları kontrole gidiyoruz. Belediyelerde yapı kontrol birimi diye bir birim yoktur. Beraatimi ve duruşmalardan vareste tutulmamı talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, son savunmalarını yapmaları için taraflara süre vererek karar için duruşmayı 5 Ocak'a erteledi.

Kaynak: DHA
Kahramanmaraş3. SayfaMahkemeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Daha dün baba olmuştu Osimhen’den Galatasaray için büyük fedakarlık Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık
Seçimleri hazmedemedi Netanyahu’nun oğlundan skandal sözler Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:31
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 17:29:52. #7.13#
SON DAKİKA: Fazilet Apartmanı davasında ek rapor fırın tadilatını 19 ölümlü yıkıma bağlamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android