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FBI Direktörü Hindistan'a Sih lider suikast planı iddialarıyla gitti - Son Dakika
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FBI Direktörü Hindistan'a Sih lider suikast planı iddialarıyla gitti

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Hindistan'ın ABD'deki bir Sih lidere suikast planladığı iddialarının ardından Yeni Delhi'ye gitti. Wray'in ziyaretinde güvenlik işbirliği ve ortaklığın derinleştirilmesi konuları ele alınacak.

FBI Direktörü Hindistan\'a Sih lider suikast planı iddialarıyla gitti
12.12.2023 - 10:09,
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Hindistan'ın ABD'deki bir Sih lidere suikast planladığı iddialarının ardından Yeni Delhi'ye gitti.

CNN'in haberine göre, ABD'nin Hindistanlı bir hükümet yetkilisini, ABD'de yaşayan bir Sih lidere yönelik suikastta yer almakla suçlamasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Haberde, güvenlik işbirliği ve ortaklığın derinleştirmesi konularının ele alınacağı ziyaretin, Sih lider iddialarının hemen ardından yapılması dikkati çekildi.

Öte yandan Hindistan basınında yer alan haberlere göre Wray, iki günlük ziyareti kapsamında Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) Praveen Sood ile bir araya geldi.

Görüşmede, ABD'nin Hindistan tarafından aranan kişilerin iadesi, siber alanda işlenen suçlar gibi konular ele alındı.

Wray'in Hindistanlı istihbarat ve güvenlik yetkilileri ile de görüşmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

İngiliz Financial Times gazetesi, 23 Kasım'da, Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) yanlısı "Adalet için Sihler" (SFJ) hareketinin lideri Gurpatwant Singh Pannun'a yönelik ABD'deki suikast girişiminin önlendiğini iddia etmişti.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, 29 Kasım'da Hindistan vatandaşı Nikhil Gupta'yı Pannun'a suikast planlamakla suçladıkları iddianameyi kamuoyu ile paylaşmıştı.

İddianamede, söz konusu planın Hindistan'da "güvenlik yönetimi ve istihbarat" alanında çalıştığı öne sürülen bir devlet kurumu çalışanı tarafından "yönetildiği" ve bu kişinin, Gupta'yı "suikastı organize etmesi için işe aldığı" belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'de yaşayan Sih lidere yönelik suikast girişimine Hindistan yönetiminin dahil olduğu endişesini eylülde Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ilettiği bildirilmişti.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemenin yanı sıra Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

Kaynak: AA
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