FBI, Jeffrey Epstein'ın fuhuş trafiğine uzun süre izin verdiği gerekçesiyle suçlandı - Son Dakika
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FBI, Jeffrey Epstein'ın fuhuş trafiğine uzun süre izin verdiği gerekçesiyle suçlandı

FBI, Jeffrey Epstein\'ın fuhuş trafiğine uzun süre izin verdiği gerekçesiyle suçlandı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklanan Jeffrey Epstein'ın çok sayıda çocuk ve genç kadına yönelik fuhuş trafiğine 'uzun süre izin verdiği' gerekçesiyle dava açıldı. Mağdurlar, FBI'ı Epstein'ın cinsel istismarına karşı eylemsizlikle suçladı ve tazminat talep etti.

16.02.2024 21:51
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NEW ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) hakkında, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklanan Jeffrey Epstein'ın çok sayıda çocuk ve genç kadına yönelik fuhuş trafiğine "uzun süre izin verdiği" gerekçesiyle dava açıldı.

New York Güney Bölge Mahkemesine sunulan 27 sayfalık dava dilekçesinde, ismi açıklanmayan 12 mağdur, milyarder Epstein'ın, reşit olmayan veya yetişkin pek çok kadına yönelik cinsel istismarıyla ilgili "tekrarlanan ve devam eden başarısızlıkları, gecikmeleri ve eylemsizliği" nedeniyle FBI'yı suçladı.

Mağdurların avukatlarınca mahkemeye gönderilen dava dilekçesinde, "20 yıldan fazla bir süredir FBI, Amerikan halkının kendisinden beklediği, kendi kural ve düzenlemelerinin gerektirdiği işi yapmayarak, Jeffrey Epstein'ın çok sayıda çocuk ve genç kadını seks ticaretinde kullanmasına ve cinsel istismarda bulunmasına izin verdi." ifadelerine yer verildi.

İsmi açıklanmayan 12 davacı, ABD hükümeti ve FBI'dan tazminat talep ederken, 2019'da New York Manhattan'daki hapishane hücresinde ölü bulunan Epstein hakkındaki belgelerin açıklanmasını istedi.

Florida-Palm Beach'te yerel polisin, 2005 yılında, reşit olmayan bir kız çocuğunun, Epstein'ın evine cinsel masaj yapması için getirildiğine dair rapor iletmesine rağmen FBI'nın dava açmak için bir yıl beklemesi gibi detaylara yer verilen dava dosyasında, 1996'dan 2005'e kadar Epstein ve suç ortakları hakkında arasında "fotoğraflar, videolar ve röportajlar ile çocuk istismarına dair kesin kanıtların" yer aldığı belgelerin, FBI tarafından göz ardı edildiği iddiasında bulunuldu.

Dava dosyasında, Epstein'ın, 2006'da iki ayrı eyaletin hakkında açtığı çocuklara yönelik taciz davasında suçunu kabul ettiği ve 13 ay hapis yattığı anımsatıldı. Buna rağmen FBI'ın, Epsitein'la ilgili kuruma ulaşan iddiaları dikkate almadığı ve 2 yıl sonra milyarder iş insanı hakkındaki soruşturmayı kapattığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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