FDNY, Brooklyn'de kısmen çöken binanın enkazında en az bir kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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FDNY, Brooklyn'de kısmen çöken binanın enkazında en az bir kişinin öldüğünü açıkladı

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New York'un Brooklyn kentinde bir binanın kısmen çökmesi üzerine en az bir kişinin öldüğü bildirildi. FDNY yetkilileri, Newkirk ve Flatbush caddeleri arasındaki bloktaki enkazda bazı yaralıların kurtarılmayı beklediğini ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

NEW New York'un Brooklyn kentinde çöken binanın enkazı altında kalan en az bir kişinin öldüğü, bazı apartman sakinlerinin yaralandığı bildirildi.

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, Brooklyn'de bir binanın kısmen çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine intikal ettikleri, enkaz altında kalanlar olduğu bilgisini paylaştı.

FDNY yetkilileri, çöken binanın Brooklyn'in kent merkezindeki Newkirk ve Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta bulunduğunu, olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, bazı yaralıların ise kurtarılmayı beklediğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinde bir binanın kısmen çöktüğü ve büyük bir enkaz oluşturduğu görüldü.

Birçok itfaiyecinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı, bir vincin ise enkazı kaldırmaya çalıştığı anlar video kaydında yer aldı.

Kaynak: AA
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