Fed Tutanakları Sonrası Piyasalarda Yükseliş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fed Tutanakları Sonrası Piyasalarda Yükseliş

10.07.2025 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsasında Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri Fed tutanakları sonrası artış gösterdi.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarını yayımlamasının ardından yükselişle kapandı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,49 artarak 44.458,30 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 artışla 6.263,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kazançla 20.611,34 puana çıktı. Nasdaq endeksi, kapanış rekorunu tazeledi.

Fed tutanakları, bu yıl faiz indirimi yapılması konusunda görüş ayrılıkları olduğunu gösterirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun bu yıl politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını değerlendirdiğini, birkaç yetkilinin ise temmuzda faiz indirimine açık olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan tutanaklarda, bazı yetkililerin enflasyon riskleri dolayısıyla politika faizinde bu yıl bir indirim yapılmamasının uygun olduğunu düşündüğü bildirildi.

Tutanaklarda, "Bazı yetkililer, federal fon oranı için mevcut hedef aralığının nötr seviyesinin çok üzerinde olmayabileceği yorumunda bulundu." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımında, politika faiz oranının en az 3 puan yüksek olduğunu belirterek, faizlerin düşürülmesi çağrısında bulundu.

BRICS'e yönelik tarife tehditlerine devam eden Trump, "BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarıyla aynı çizgide yer alan herhangi bir ülkeden ek yüzde 10 tarife tahsil edilecek. Bunun hiçbir istisnası olmayacak." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca bugün Filipinler, Brunei, Moldova, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka olmak üzere 7 yeni ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaştı.

Afrikalı liderleri ağırladığı toplantıda da Trump, Afrika'da bazı ülkelerin kendilerine çok yüksek tarifeler uyguladığına işaret ederek, bunların düşürüleceğini bildirdi.

Öte yandan ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisse fiyatı gün içinde 164,42 dolara kadar tırmandı ve tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Böylelikle şirketin piyasa değeri bir süreliğine 4 trilyon doları aşarken, Nvidia bu eşiği geçen ilk şirket oldu. Şirketin hisseleri işlem gününü yüzde 1,8 artışla 162,88 dolardan tamamladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dow Jones, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fed Tutanakları Sonrası Piyasalarda Yükseliş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İklim Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi İklim Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak
Texas’taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111’e yükseldi Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi
Yavaş: Amaç CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
MİT Başkanı Kalın’dan Bağdat çıkarması İşte masadaki en önemli başlık MİT Başkanı Kalın'dan Bağdat çıkarması! İşte masadaki en önemli başlık
Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı Videolu mesaj yayınladı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
Kartalkaya davasında 3. gün Salonda ’’Başsağlığı’’ gerginliği, ailelerden biri fenalaştı Kartalkaya davasında 3. gün! Salonda ''Başsağlığı'' gerginliği, ailelerden biri fenalaştı
Öcalan’ın mesajında dikkat çeken PKK detayı Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım

22:48
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
22:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
21:46
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
18:07
Rekabet Kurumu’ndan OPET’e 131,3 milyon liralık ceza
Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza
16:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
12:25
Muslera yeni takımıyla ilk maçına çıktı Sonuç istediği gibi değil
Muslera yeni takımıyla ilk maçına çıktı! Sonuç istediği gibi değil
11:54
Kartalkaya davasında avukatın kritik sorusuna otel müdüründen çıldırtan yanıt
Kartalkaya davasında avukatın kritik sorusuna otel müdüründen çıldırtan yanıt
11:50
AA anketinde dikkat çeken sonuç Sadece yüzde 24’ü olumlu yanıt verdi
AA anketinde dikkat çeken sonuç! Sadece yüzde 24'ü olumlu yanıt verdi
11:35
TBMM’de ilginç protesto Kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı
TBMM'de ilginç protesto! Kürsüye gelin ve damat mankeniyle çıktı
11:18
Ali Rıza Demircan: İsrail’i Yahudiliğe düşman Yahudiler yönetiyor
Ali Rıza Demircan: İsrail'i Yahudiliğe düşman Yahudiler yönetiyor
10:57
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 00:27:53. #7.11#
SON DAKİKA: Fed Tutanakları Sonrası Piyasalarda Yükseliş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.