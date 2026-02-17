ADANA'nın Feke ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Feke Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilçede devam eden yoğun yağışların ulaşımı olumsuz etkileyebileceği, kaya düşmesi ve heyelan riskinin arttığı belirtilerek, tedbir amacıyla 18 Şubat'ta okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Feke'de Eğitime 1 Gün Ara - Son Dakika
