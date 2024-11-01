(İSTANBUL) - THY Euroleague 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında Partizan'ı 89-72 mağlup etti.
THY Euroleague'de 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko Sırbistan'ın Partizan ekibiyle karşı karşıya geldi. Mücadele saat 20: 45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı.
Birinci periyotu 22-15, ikinci periyotu 44-31, üçüncü periyotu 67-53 üstün kapatan Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 89-72 mağlup etti.
Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?