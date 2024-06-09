09.00 - Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde ikinci gün... Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yeni başkanın seçimiyle sona erecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
10.15 - 15.45 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
11.00- DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
11.00 - 13.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı Kulalılar Derneğinin 12'inci Geleneksel Keşkek Gününe ve Bornova Belediyesi'nce düzenlenen Kiraz Festivali'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ İZMİR)
15.30- " Filistin için kıyam" hareketi "Soykırımın ortasında işgalciyi beslemekten vazgeç" demek için Aliağa İzban durağından başlayarak İzmir'deki Socar Aliağa yönetim ofisine yürüyüş düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
18.30 - DEM Parti Ankara İl Örgütü'nün çağrısıyla Sakarya Caddesi'nde "Hakkari için Ankara ayakta" eylemi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ikinci gün - Son Dakika
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