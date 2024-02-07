24 yaşındaki gencin öldüğü saldırıda hedef başkası çıktı - Son Dakika
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24 yaşındaki gencin öldüğü saldırıda hedef başkası çıktı

Üsküdar'da bir otoparkta gerçekleşen silahlı saldırıda Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin hedef alındı. Saldırı sonucunda otoparkta bulunan Şükrü Can Köseoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu saldırıya benzer bir olay daha önce de yaşanmıştı.

07.02.2024 15:12
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İstanbul Üsküdar'da 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu'nun hayatını kaybettiği otoparktaki silahlı saldırının Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik yapıldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı: 1 ölü, 9 gözaltı

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRI

Olay, 11 Ocak Perşembe günü 01.00 sıralarında Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'in olduğu otoparka gelen 3 şüpheli uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda otoparkta bulunan 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu yaralandı. Şüpheliler araçlarıyla olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Köseoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan Organize Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri Bursa'da operasyonla yakaladı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırganların asıl hedefinin Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin olduğu öğrenildi.

KÖPRÜYE LAZER IŞIKLI 'GEREĞİ YAPILACAKTIR' YAZISI

Köseoğlu'nun cenazesi Çatalca Subaşı Köyü'nde toprağa verilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yansıtılan lazer ışıklı görüntüde 'Şükrü Can Köseoğlu ölümsüzdür, gereği yapılacaktır" yazdığı görüldü.

Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı: 1 ölü, 9 gözaltı

DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRI YAPILMIŞTI

Öte yandan Bağcılar'da 26 Ağustos 2023'te yine Fenerbahçe Tribün liderlerinden olan Cem Gölbaşı ve 2 arkadaşının içinde bulunduğu araca yönelik yapılan saldırıda 2 arkadaşı ağır Gölbaşı ise hafif yaralanmıştı.

Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı: 1 ölü, 9 gözaltı
24 yaşındaki gencin öldüğü saldırıda hedef başkası çıktı
Kaynak: DHA

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