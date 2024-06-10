Güncel

1. Fenglin Büyük Köprüsü'nü saran bulut denizinin çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Xingyi kentinde yer alan Fenglin Büyük Köprüsü'nü saran bulut denizi nadir görülen görsel bir şölen oluşturdu.

1.163 metre uzunluğunda ve 364 metre yüksekliğinde olan Fenglin Büyük Köprüsü, dünyanın en yüksek 10 köprüsü arasında yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xingyi'den bildiriyor. (XHTV)