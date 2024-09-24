Fenomen Kübra Aykut 5. Kattan Düştü - Son Dakika
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Fenomen Kübra Aykut 5. Kattan Düştü

Sultanbeyli'de sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinden düşerek hayatını kaybetti.

24.09.2024 09:30
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SULTANBEYLİ'de sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin bulunduğu 5'nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı binanın 5'nci katından düştü. Site güvenliği tarafından durumun haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kübra Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Aykut'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından morga kaldırıldı.

Aykut'un sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda aşırı kilo kaybından şikayetçi olduğu açıklamasının yer aldığı görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kübra Aykut'un sosyal medyada paylaştığı görüntüler

- Kübra Aykut'un fotoğrafı

- Hastaneden görüntüler

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2- BAYRAMPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN İETT OTOBÜSÜ DÜKKANA GİRDİ

Baran AKKAYA-Uğur ŞAHİN/İSTANBUL,-BAYRAMPAŞA'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü önce park halindeki otomobile çarptı. Kaldırıma çıkan otobüs bir dükkana girdi. Kazada otobüste bulunan bazı yolcular hafif yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yıldırım Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 36KE hattında Eminönü seferi yapan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, park halindeki 34 BLA 163 plakalı otomobile çarptı. Kaldırıma çıkan otobüs, dükkana girerek durabildi. Otobüste bulunan bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayı anlatan mahalle sakini Sevgi Eker, "Ekmek almaya gidiyordum, buradan araba geldi hızlı bir şekilde daldı yani, yoksa buradan böyle yıkıp her şeyi param parça edecekti yani. Göremedim bende, çok korktum çok büyük bir kazadan kurtuldu yani burası" dedi.

KAZA ANI İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. görüntülerde, kaldırıma çıkan otomobilin iş yerine girişi görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fenomen Kübra Aykut 5. Kattan Düştü - Son Dakika

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