Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... "manisa Onu Geç Buldu, Erken Kaybetti. Ne Söz Verdiyse Yaptı" - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... "manisa Onu Geç Buldu, Erken Kaybetti. Ne Söz Verdiyse Yaptı"

10.06.2025 15:43  Güncelleme: 16:08
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yurttaşlar, üzüntülerini dile getirdi. Cenazeye katılan Manisalı mahalle muhtarı, “Manisa onu geç buldu, erken kaybetti. Ne söz verdiyse yaptı'' dedi.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni için Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yurttaşlar, üzüntülerini dile getirdi. Cenazeye katılan Manisalı mahalle muhtarı, "Manisa onu geç buldu, erken kaybetti. Ne söz verdiyse yaptı" dedi.

Geçirdiği kaza sonucu dün tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, yurttaşlar başkanlarını son yolculuğuna uğurladı. Yurttaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Yurttaşlar duygularını ANKA Haber Ajansı'na aktardı.

Cenazeye katılan Manisalı yurttaş, "Başkanımızı çok seviyoruz. Çok güzel bir insandı. Mekanı cennet olsun. Çok güzel biri geldi, geçti" dedi.

"Ferdi Babamızı kaybettik"

Bir başka Manisalı yurttaş ise,"Ferdi Başkanımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Onu çok seviyorduk. Ferdi Babamızı kaybettik" diye konuştuk.

"Çok iyi hizmetler yaptı bizlere"

Gözyaşlarına hakim olamayan bir başka Manisalı yurttaş da, "Çok seviyorduk onu. Ben konuşamayacağım" derken, bir diğer yurttaş da, "Çok iyi hizmetler yaptı bizlere" dedi.

İzmir'den, merhum Zeyrek'in cenazesine katılmak için gelen bir başka yurttaş da, "Cenazeye katılmak için geldim. Bu akşam döneceğim" diye konuştu.

"Zeyrek'in yerini dolduracak başka bir başkan gelemez"

70 yaşında olduğunu ifade eden bir başka yurttaş ise Zeyrek'in hizmetlerinden bahsederek, "Zeyrek'in yerini dolduracak başka bir başkan gelemez" ifadelerini kullandı.

"Manisalıların istediği her şeyi yaptı"

AK Parti'ye 20 yıldır oy verdiğini, ilk kez CHP'den Zeyrek'e oy verdiğini ve oyunu helal ettiğini belirten bir başka yurttaş da, "Ne vaat ettiyse yaptı. Manisalıların istediği her şeyi yaptı. Çocukla çocuk, gençlerle genç, büyüklerle büyük oldu" şiklinde duygu ve düşüncelerin dile getirdi.

"Çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle hepimizin kalbine taht kurmuştur"

Cenazeye katılan başka bir yurttaş da, "Son seçimlerde tanıştım. Kendisi 7'den 70'e herkesin gönlüne giren bir kardeşimizdi. Çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle hepimizin kalbine taht kurmuştur. Yapacak çok işi vardı ama maalesef buraya kadarmış. Kendisini minnetle, şükranla anıyorum" dedi.

"Hiçbir zaman koruma ordusuyla gezmezdi, halkın içinde yer aldı"

Zeyrek'in cenazesine katılan bir başka bir yurttaş da, "Her zaman halkını düşünen, sağcı-solcu diye kimseyi ayırmayan bir insandı. Hep olaylara pozitif yönde bakardı. Çiftçisini, işçisini düşünürdü. Tutamayacağı sözleri vermezdi. Hiçbir zaman koruma ordusuyla gezmezdi, halkın içinde yer aldı" ifadelerini kullandı.

"Manisa onu geç buldu, erken kaybetti"

Zeyrek'in cenaze törenini katılan Manisalı bir mahalle muhtarı da, merhum Zeyrek için "Manisa onu geç buldu, erken kaybetti. Ne söz verdiyse yaptı. Her muhtarla iletişimi iyiydi" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ferdi Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlanıyor... 'manisa Onu Geç Buldu, Erken Kaybetti. Ne Söz Verdiyse Yaptı' - Son Dakika

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