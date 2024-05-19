Ferizli'de 19 Mayıs Kutlamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ferizli'de 19 Mayıs Kutlamaları Gerçekleştirildi

Ferizli\'de 19 Mayıs Kutlamaları Gerçekleştirildi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vekili Asım Tok, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kapalı Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte öğrenciler halk oyunları ve spor gösterileri sergiledi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene ilçe kaymakamı, belediye başkanı, protokol üyeleri, öğretmenler, antrenörler ve öğrenciler katıldı. Ayrıca Ferizli Belediyesi tarafından Bakırlı Mahallesi'nde uçurtma şenliği düzenlendi.

19.05.2024 19:01
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vekili Asım Tok, kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kapalı Spor Salonu'nda devam eden etkinlikte, öğrenciler tarafından halk oyunu ve çeşitli sportif gösteriler yapıldı.

Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, İlçe Kaymakamı Hasan Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Ata, protokol üyeleri, öğretmenler, antrenörler ve öğrenciler katıldı.

Kutlamalar kapsamında Ferizli Belediyesince Bakırlı Mahallesi'ndeki Ihlamur Tepe'de uçurtma şenliği düzenlendi.

Burada piknik yapan aileler ve çocukları, renkli uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ferizli'de 19 Mayıs Kutlamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika

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