Ferizli'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayıyla kutlandı, kupalar verildi - Son Dakika
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Ferizli'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayıyla kutlandı, kupalar verildi

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Ferizli\'de Cumhuriyet\'in 103. yılı fener alayıyla kutlandı, kupalar verildi
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Ferizli'de Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Kaymakamlık ve belediyenin düzenlediği fener alayında belediye önünden spor salonuna yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün sonunda voleybol turnuvasında dereceye giren takımlara kupaları verildi, Kaymakam Kaya ve Başkan Ata da konuşma yaptı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kaymakamlık ve Ferizli Belediyesinin Cumhuriyet'in 103. yılını anma programları kapsamında düzenlediği etkinlikte, belediye önünden spor salonuna kadar yürüyüş yapıldı.

Kaymakam Muhamed Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Ata, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile halkın katıldığı yürüyüşün sonunda, voleybol turnuvasında dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Kaymakam Kaya ve Başkan Ata, günün anlamını belirten birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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