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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 3 göçmen için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 3 göçmen için arama çalışması başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ancak 4 kişinin denize düştüğü beyanları üzerine arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla\'nın Fethiye ilçesinde 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 3 göçmen için arama çalışması başlatıldı
06.01.2024 - 20:15,
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, denize düşen 3 göçmen için arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu görevlendirildi.

Bölgeye intikal eden ekipler, lastik bottaki 35 göçmeni karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin, 4 kişinin denize düştüğü beyanları üzerine Sahil Güvenlik Korveti, helikopteri, gemisi, botu bölgeye sevk edildi.

Ekipler, bölgede deniz yüzeyinde 1 düzensiz göçmeni tespit ederek kurtardı. Diğer göçmenleri arama çalışması devam ediyor.

Fethiye Limanı'na getirilen 36 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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