Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gemi gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.