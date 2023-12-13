Fethiye Belediye Başkanı Karaca, pazar esnafını ziyaret etti

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede kurulan pazarda esnafları ziyaret etti.

Pazarda kurulan tezgahları dolaşan Karaca, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Pazarda talep ve şikayetleri dinlediğini belirten Karaca, "Güzel Fethiye'miz için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.