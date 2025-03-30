Fethiye Belediyesi 74 Bin Kişiye İftar Verdi

(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi, 2025 yılı Ramazan ayı boyunca Çatalarık Sosyal Tesisleri'nde toplam 74 bin kişiye iftar verildi. Belediye Başkanı Alim Karaca'nın katılımıyla gerçekleştirilen son iftar programında, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Çatalarık Sosyal Tesisleri'ndeki iftar programına katıldı. Ayrıca ramazan boyunca tesiste 74 bin kişilik yemek ikram edildi. Karaca, yaptığı konuşmada, bu sürecin 2022 yılında Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi'nin Gıda Atölyesi projesiyle başladığını ve belediye olarak bu yapıyı daha da güçlendirdiklerini belirtti. Belediye bünyesinde kurulan Gıda Bankası ve Aşevi Hizmet Birimi ile ilçede 225 özel ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşa yıl boyunca sıcak yemek desteği sağlandığını, ramazan ayında ise iftar sofralarının belediye personeli ve bütçesiyle daha düşük maliyetle hazırlandığını vurguladı.

Karaca, "Önceki yıllarda ihale ile düzenlenen iftar programlarını, pandemi sonrası ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak kendi imkanlarımızla sürdürüyoruz. Böylece her yıl 15 milyon TL tasarruf sağlıyor, aynı zamanda hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle paylaşma kültürünü büyütüyoruz. Belediyemizin mobil ikram aracıyla özellikle öğrencilerimiz ve üreticilerimize on binlerce sıcak çorba ikram ediyoruz" diye konuştu.