Fethiye'de 320 Milyon TL'lik Yol Yatırımı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fethiye'de 320 Milyon TL'lik Yol Yatırımı Başladı

Geniş Video İzle

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye İlçesi'nde 320 milyon TL'lik yol yatırımı için çalışmalara başladı. Proje, bölgenin turizm potansiyelini artırma ve ulaşım sorunlarını çözme amacı taşıyor.

28.01.2025 17:16  Güncelleme: 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisi Atatürk Caddesi, Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy yollarına yaptığı 320 milyon TL'lik yol yatırımı kapsamında çalışmalar başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu projeyle birlikte, Fethiye'mizin turizm potansiyelini desteklemeyi ve ulaşımda yaşanan sorunları çözmeyi hedefliyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisi Atatürk Caddesi ile Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy yollarını kapsayan 320 milyon TL'lik projeyi hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı.

Bu kapsamda altyapı işlemleri olarak 2 bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşenirken, bin 900 metre ana yağmur suyu hattı inşa edilecek. Üstyapı çalışmalarıyla da 10 bin 225 metrekare perdahlı beton kaldırım ve 15 bin metrekare granit kaplama kaldırım yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 bin metre bordür döşemesi yapılarak 11 bin metrelik sıcak asfalt yol faaliyeti tamamlanacak. Ayrıca yolların güvenliği için 6 bin 500 metre uzunluğunda otokorkuluk montajı gerçekleştirilecek.

Alternatif yollar belirlendi

Büyükşehir Belediyesi'nin 320 Milyon TL'lik çalışmalarından sonra Fethiye'de yolların daha güvenli, konforlu olması, çevre düzenlemeleri ile de hem yerel halkın ihtiyaçlarını karşılaması hem de turizme katkı sağlaması hedefleniyor. Çalışmalar boyunca Ölüdeniz'e gidiş, Jandarma Kontrol Noktası'na kadar tek yön olarak sağlanacak; dönüşler ise Kayaköy üzerinden sağlanacak.

"Ahmet Aras'ın 'Güçlü Kent Muğla' vizyonu doğrultusunda çalışmalara başladık"

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Süleyman Soydemir, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın 'Güçlü Kent Muğla' vizyonu doğrultusunda Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesinde 320 Milyon TL'lik yatırım ile hayata geçireceğimiz yolda çalışmalara başladık. Bu kapsamda Oluklu mevkisi olarak tabir edilen Patlangıcı Ölüdeniz'e bağlayan 2 bin 600 metrelik yol aksında vatandaşlarımızın ve çalışma alanının güvenliğini sağlamak amacıyla ulaşımı engellemeden tek yön olarak çıkış verdik. Ovacık ve Kayaköy kısmında ise herhangi bir kapatma çalışması yapmıyoruz. Dolayısıyla dönüşler Kayaköy üzerinden Fethiye'ye doğru olacaktır. Yatırımımızın şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, güvenli ve keyifli bir ulaşımın parçası olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Yol yatırımları ile vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Fethiye ilçemizde hayata geçireceğimiz kapsamlı çalışmayla yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, geleceğin gereksinimlerine uygun modern alt ve üstyapı çözümlerini de uygulayacağız. Bölgedeki ulaşım kalitesini artırmayı hedefleyen bu yatırımımız hem yerel halka hem de turizme yönelik büyük bir katkı sağlayacak. 28 Ocak itibariyle çalışmalarımız başladı. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak Fethiye'mize yakışan yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Fethiye'mize hayırlı olsun. Bu projeyle birlikte, Fethiye'mizin turizm potansiyelini desteklemeyi ve ulaşımda yaşanan sorunları çözmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür yol yatırımları ile bölgenin altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Fethiye, Turizm, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de 320 Milyon TL'lik Yol Yatırımı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:47:26. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de 320 Milyon TL'lik Yol Yatırımı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.