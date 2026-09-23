Fethiye'de eşini tüfekle vurup iki bacağından eden sanığın davası 19 Kasım'a kaldı

Fethiye'de boşanma aşamasındaki eşi Hatice K'yi av tüfeğiyle vurarak iki bacağını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Veli K'nin yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Hatice K. katılamadı. Duruşmada tutuklu sanık Veli K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin D, olayın meydana geldiği kahvehanede çalıştığını, Hatice K. ile Veli K'yi önceden tanımadığını söyledi. Veli K'nin elinde uzun namlulu tüfek bulunduğunu ifade eden Hüseyin D, sanığın silahı Hatice K'nin ayağına yönelttiğini belirtti.

Hatice K'nin avukatı, müvekkilinin ikinci bacağını da kaybettiğini ve tedavisinin enfeksiyon nedeniyle sürdüğünü dile getirdi. Önceki duruşmada olay yeri görüntülerinin izlendiğini hatırlatan Öztürk, görüntülerde Hatice K. ile Veli K'nin kahvehane dışında olduğu sırada sanığın tüfeği ateşlemeye çalıştığının görüldüğünü dile getirdi. Tüfeğin pompalı olması nedeniyle ilk atışın gerçekleşmediğini savunan Öztürk, "Bu durumun bilirkişi tarafından incelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca olay yerinde keşif yapılmasını istiyoruz." dedi.

Savunma yapan Veli K, Hatice K'yi çok sevdiğini ileri sürdü. Sanık, "Kendisine taptım. Başıma ne geldiyse bundan geldi. Hatice Hanım ile tanışmadan önce dükkanım vardı, işlerim çok iyiydi. Onu tanıdıktan sonra kendisine aşık oldum, kendisine karşı zayıf düştüm. Ben Hatice'den bu olaydan dolayı çok özür diliyorum. Bunların hepsi kendisini sevdiğim için oldu. Böyle olmasını istemedim. Bundan sonraki hayatında da maddi olarak Hatice'nin arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanık Veli K'nin avukatı ise olayda gerçekleştirilen atışların ayak bölgesine yönelik olduğunu savunarak suç vasfının ve tahrik hükümlerinin yaralama kapsamında değerlendirilmesini istedi. Sanık avukatı, Veli K'nin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Veli K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca Hatice K'nin sağlık durumunun uygun olması halinde gelecek duruşmada mahkemede hazır edilmesine karar vererek duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.

Olay

Fethiye'nin Tuzla Mahallesi'nde 25 Ocak'ta boşanma aşamasındaki eşi Hatice K'nin bulunduğu iş yerine gelen Veli K, yanındaki av tüfeğiyle eşine ateş etmişti. Saldırıda ağır yaralanan Hatice K, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Veli K. tutuklanmıştı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Hatice K'nin bir bacağı diz altından ampute edilmişti. Tedavi sürecinde diğer bacağı da diz altından kesilmişti.

Sanık, 17 Haziran'da Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.