Fethiye\'de Güreş Spor Kulübü için Dayanışma Yemeği

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(MUĞLA)- Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Güreş Spor Kulübü'nün dayanışma yemeğine katıldı. Güreşçiler ve aileleri ile bir araya gelen Başkan Karaca, "Bu güçlü birliktelikle Fethiye'mizde geleceğin başpehlivanlarını yetiştireceğiz" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Güreş Spor Kulübü'nün dayanışma yemeğine katıldı. Güreşçiler ve aileleriyle vakit geçiren Başkan Karaca yaptığı açıklamada, "Fethiye Güreş Spor Kulübü sporcularımız ve aileleriyle birlik ve dayanışma yemeğinde bir araya geldik. Sporun birleştirici gücüne inanarak, geleceğin pehlivanlarını yetiştirmek için özveriyle emek veren kulüp yöneticilerimize, hocalarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu güçlü birliktelikle Fethiye'mizde geleceğin başpehlivanlarını yetiştireceğiz" dedi.

Sporcu ve aileleri, güreş sporuna destekleri için Başkan Karaca'ya teşekkür etti.