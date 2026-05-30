Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Serbest

30.05.2026 17:58
Fethiye'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, motosiklet sürücüsü Serhat Çulha'nın (25) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü Halit Can Gelgeç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 28 Mayıs'ta saat 04.30 sıralarında, Karaçulha Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Halit Can Gelgeç'in kullandığı 54 AP 367 plakalı otomobil ile Serhat Çulha'nın kullandığı 31 AG 752 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Serhat Çulha'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada diğer sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Serhat Çulha'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Halit Can Gelgeç, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Gelgeç, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Gelgeç, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaralılardan 2'si taburcu edilirken, diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
