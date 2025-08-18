Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına 2 helikopter, 2 arazöz, 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan 1,5 saatlik müdahalesiyle 16.30 itibariyle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 30 metrekarelik alan zarar gördü. Yanan alanın yanı başındaki Akmaz Plajı'nda bulunan ve söndürme çalışmalarını endişeyle izleyen vatandaşlar, soğutma çalışmalarını tamamlayıp bölgeden ayrılan arazözleri alkışlarla uğurladı.

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),