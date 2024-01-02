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Fethiye'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Fethiye'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Kadir Canözü'nün kullandığı bir motosiklet ile Ahmet Ali Uzun'un kullandığı diğer motosiklet, aynı istikamette seyreden bir otomobille çarpıştıktan sonra sulama kanalına düştü. Kazada, motosiklet sürücüleri ile bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Fethiye\'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 3 kişi yaralandı
02.01.2024 - 22:23,  Güncelleme: 22:23
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra sulama kanalına düşen iki motosikletteki 3 kişi yaralandı.

Kadir Canözü'nün kullandığı 48 PP 284 plakalı motosiklet ile Ahmet Ali Uzun idaresindeki 48 BAU 98 plakalı motosiklet, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, aynı istikamette seyreden Sami S. yönetimindeki 35 CSG 27 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle iki motosiklet de sulama kanalına düştü. Kazada, motosiklet sürücüleri ile yolcu Osman İlter yaralandı.

Kanaldan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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