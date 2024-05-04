Muğla'nın Fethiye ilçesinde, teleferikten kurtarma tatbikatı yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Fethiye-Babadağ teleferik işletmesinde JAK Timi, uzman personel ve Babadağ teleferik işletme çalışanlarının katılımıyla teleferik kazalarına ani müdahale etmek amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.
Tatbikat, telesiyejden ve teleferik kabinlerinden dikey kurtarma ve yatay tahliye ile kurtarma yapılarak başarıyla tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de teleferikten kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?