Fethiye'de Yaya Kazası: Kadın Yoğun Bakımda

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı kadınının yoğun bakımdaki tedavisi 6 gündür sürüyor.

F.K. idaresindeki 48 AGT 724 plakalı otomobil, Muammer Aksoy Bulvarı'nda 30 Temmuz'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Tirit'e (42) çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralı kadın, daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Bu arada, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen aracın çarptığı kadının havaya savrulması yer alıyor.