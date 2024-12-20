Fethiye\'de Yeni Yıl Pazarı Ziyareti

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(MUĞLA) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen Yeni Yıl Pazarı'nı ziyaret etti.

Başkan Karaca, Beşkaza Meydanı'nda kurulan Yeni Yıl Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Karaca, geride bırakılan zorlu yılın ardından yeni yıla umutla adım atmanın önemine vurgu yaparak, "Bu dayanışmayı paylaşmak bizler için çok kıymetli. Yeni yıl, hepimize sağlık, mutluluk ve umut getirsin. Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen Yeni Yıl Pazarı'nı ziyaret ederek, çoğunlukla kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünlerin sergilendiği bu anlamlı etkinlikte yer aldık. Geride bıraktığımız zorlu yılın ardından, yeni yıla umutla adım atarken bu dayanışmayı paylaşmak bizler için çok kıymetli. Yeni yıl, hepimize sağlık, mutluluk ve umut getirsin" dedi.