Fethiye Film Festivali seçkisinde Kibar Feyzo dahil 7 film gösterilecek

(FETHİYE) - 4. Fethiye Uluslararası Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Gösterim Seçkisi belli oldu. Çağdaş Türk sinemasının son dönem yapımlarını Atıf Yılmaz'ın "Kibar Feyzo" filmiyle buluşturan seçkide yedi film izleyici karşısına çıkacak. Festival, 4-8 Kasım 2026 arasında düzenlenecek.

Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından, Fethiye Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 4. Fethiye Uluslararası Film Festivali, 4-8 Kasım arasında sinemaseverleri ağırlayacak.

Festivalin açıklanan Ulusal Uzun Metraj Gösterim Seçkisi, Türk sinemasının farklı kuşaklarından yönetmenleri ve farklı anlatım biçimlerini aynı programda buluşturuyor.

ÇAĞDAŞ SİNEMADAN ALTI YAPIM

Seçkide Yüksel Aksu'nun "Bak Postacı Geliyor", Ali Vatansever'in "Bir Arada Yalnız", Ziya Demirel'in "En Güzel Cenaze Şarkıları", Banu Sıvacı'nın "Günyüzü", Pelin Esmer'in "O da Bir Şey mi" ve Seyfettin Tokmak'ın "Tavşan İmparatorluğu" filmleri yer alıyor.

Son dönem Türk sinemasından altı yapımı bir araya getiren programda, yönetmenlerin farklı sinema dilleri, karakterleri ve hikaye anlatma biçimleri izleyiciyle buluşacak.

"KİBAR FEYZO" DA SEÇKİDE

Festival, günümüz yapımlarının yanı sıra Türk sinemasının klasiklerinden birini de yeniden beyazperdeye taşıyacak. Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı "Kibar Feyzo", Ulusal Uzun Metraj Gösterim Seçkisi kapsamında seyirciyle buluşacak.

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı film, toplumsal yapıya, ağalık düzenine ve sınıfsal ilişkilere mizah üzerinden yaklaşımıyla Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında bulunuyor.

Böylece yedi filmden oluşan seçki, "Kibar Feyzo"dan günümüz bağımsız sinemasına uzanan bir hat kurarak, Türk sinemasının değişen anlatım biçimlerini ve farklı kuşaklardan yönetmenlerin sinema anlayışlarını Fethiye'de bir araya getirecek.