Fethiye'ye Yeni Başsavcı Atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Durmuş Ali Karakoca yeni görevine başladı.
Başsavcı Karakoca, Fethiye Adliyesi'ne gelişinde yargı mensupları ve adliye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.
Başsavcı Karakoca'nın bir önceki görev yeri Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığıydı.
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