FETÖ'cülerden Firari Hükümlü İnegöl'de Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'cülerden Firari Hükümlü İnegöl'de Yakalandı

İnegöl'de 6 yıl 5 ay hapis cezası olan eski jandarma personeli Mehmet İ. yakalandı.

02.12.2024 18:50
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 5 ay hapis cezası kesinleşen eski jandarma personeli Mehmet İ'nin (36), kırsal Hamzabey Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Mehmet İ, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ'cülerden Firari Hükümlü İnegöl'de Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'cülerden Firari Hükümlü İnegöl'de Yakalandı - Son Dakika
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