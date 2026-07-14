Şehit Mustafa Koçak'ın anısı evlerinde yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Mustafa Koçak'ın anısı evlerinde yaşatılıyor

14.07.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit olan Mustafa Koçak'ın ailesi, evlerinde oğullarının eşyalarıyla oluşturdukları odada anısını 10 yıldır yaşatıyor. Baba İbrahim ve anne Züleyha Koçak, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ancak oğullarının vatan için şehit olmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit edilen Yozgatlı 33 yaşındaki Mustafa Koçak'ın ailesi, evlatlarının anısını evlerinde oluşturdukları özel odada yaşatıyor.

İnşaat işçisi olarak çalıştığı Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbecilere direnirken şehit olan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Koçak'ın Yozgat merkeze bağlı Gülyayla köyünde yaşayan annesi Züleyha ve babası İbrahim Koçak'ın acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Evlatlarının anısını yaşatmak isteyen çift, evlerinin bir odasını şehit Koçak'ın fotoğrafları, kıyafetleri ve kişisel eşyalarıyla donattı.

Oğullarının eşyalarının yer aldığı odada sık sık anılarını tazeleyen çift, köy mezarlığının girişine yaptırdıkları çeşmeyi ve evlatlarının mezarını da her cuma ziyaret ediyor.

"İçim yanıyor ama büyük bir gurur duyuyorum"

Baba İbrahim Koçak, AA muhabirine, oğullarının yaralandığı haberini aldıktan sonra umutla Ankara'ya gittiklerini ancak şehit olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Oğlunun yaralı olduğunu bahçede çalışırken gelen telefonla öğrendiğini anlatan Koçak, "Oraya vardığımda birisi, 'Mustafa'yı kaybettik.' dedi. 'Morgu açsam dayanabilir misin?' diye sordu. O zaman dünya başıma yıkıldı." dedi.

Koçak, oğlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından abdest alarak evden çıktığını, eşinin gitmemesi yönündeki ısrarına rağmen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gittiğini ve şehit olduğunu belirtti.

Aradan geçen 10 yılın acılarını hafifletmediğini dile getiren Koçak, "Çok şükür çocuğum kötü bir yerde vefat etmedi. Vatan uğruna şehit oldu. Bana 'şehit babası' dediklerinde dünyalar benim oluyor. İçim yanıyor ama büyük bir gurur duyuyorum. Aradan 10 yıl geçti ama sanki şimdi olmuş gibi içimiz yanıyor. Unutmanın imkanı var mı? Unutamadık." diye konuştu.

Koçak, vatan için her şeylerini feda etmeye hazır olduklarını ifade etti.

"Şehit olmayı çok istiyordu"

Anne Züleyha Koçak da evlat acısının üzerinden yıllar geçmesine rağmen dinmediğini söyledi.

Allah'ın kendisine sabır verdiğini belirten Koçak, "Sabır vermese insan dayanamaz. O günden sonra hastalıklar geldi. Sürekli hastanelere gidip geldim. Ne yapalım, kaderimiz böyleymiş. Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

Koçak, "Oğlum küçükken şehit olmayı çok isterdi. Bana 'Askere gideceğim acaba şehit olur muyum?' derdi. Ben de 'Oğlum, alnına yazıldıysa nereye gitsen şehit olursun.' derdim. O da 'Ben şehitliği çok seviyorum, çok istiyorum.' diye karşılık verirdi." dedi.

Anne Koçak, vatanın kurtulmasının her şeyden önemli olduğunu, devletin kendilerine sahip çıkarak zor günlerinde destek verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mustafa Koçak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Mustafa Koçak'ın anısı evlerinde yaşatılıyor - Son Dakika

Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:41:50. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Mustafa Koçak'ın anısı evlerinde yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.